陸軍某地區支援指揮部一名陳姓一等士官長，無意間獲知友軍單位黃姓士官長曾因酒駕拒絕酒測，竟謊稱認識立委，可以付錢請立委抽單，不讓單位發現，兩度提出45萬及100萬價碼，表示可以替黃處理，並要黃員簽立本票。單位獲報後，將陳男記2大過懲處並汰除。但陳男認為黃員並未拿錢給他，他也沒違法，因此提起行政訴訟，但最高行政法院認定軍方處分無違誤，判陳男敗訴確定，連退休金也保不住。

根據判決書，陸軍第三地區支援指揮陳姓一等士官長，在宜蘭乙型聯合保修廠期間，聽聞三支部一名黃姓士官長曾因酒駕被攔拒絕酒測，竟向黃姓士官長誆稱可透過立法委員以新臺幣20萬元或45萬元處理費協助抽單，不讓軍方查知。

不久後，陳員又對黃員表示，拒絕酒測一事已遭軍方查核獲悉，再次誆稱立法委員開價100萬元處理費，要求黃員簽立本票及借據。事後黃員舉報，陳員遭到單位記大過2次懲罰，並遭提報汰除。陳員不服，於是提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分。

陳男表示，他告知黃員可協助聯絡立委抽單並須給付立委處理費，但是黃男並未支付金錢給他或立委，因此沒有軍方指控詐欺取財行為，因此並未違法，處分顯然違反比例原則。

台北高等行政法院審理後，認定軍方處分、認事用法，並無不當，判陳員敗訴。但陳員不服，上訴最高行政法院。最高行政法院認為，陳員主張無理由，高等行政法院判陳男敗訴並無違誤，陳員敗訴確定。