桃園市立圖書館與國立台灣博物館聯合主辦的「百年對話：跨國移動者與台博館藏的相遇」巡迴展覽，於17日正式在桃園市立圖書館開幕，此次展覽以跨國移動者為主題，展示了來自台灣及新住民母國的珍貴文物，旨在促進文化交流和理解。即日起至明年3月9日在桃園市立圖書館展出，邀請民眾進館參觀。

開幕典禮於17日上午在桃園市立圖書館舉行，典禮由苗栗地區新住民團體帶來印尼加里曼丹地區傳統熱鬧的慶典舞蹈，以及越南籍新住民帶來傳統的斗笠舞蹈，展示東南亞文化的多樣性。峇里島的木雕藝術家馬爹老師將帶領所有參與者一起進行簡單隆重的峇里島祈福儀式，為整個展覽增添神聖而獨特的氛圍。

圖書館指出，桃園是一座多元文化的城市，根據勞動部統計資料顯示，去年底桃園市移工人數13萬餘人，占全國移工人數之17.5％，居全國之冠；新住民人口則約6萬餘人，占全國第4位。作為全台最重要的移工、移民聚集與居住的城市，桃園市立圖書館特別選在17日印尼國慶日當天開幕，展現桃園作為多元文化交流中心的重要性。

國立台灣博物館長洪世佑表示，此次特展以「藏品連結東南亞社群」為主題，展示台博館藏豐富的文物及東南亞新住民與移工的生活故事，透過珍貴的台博館藏與移民工的紀錄片，呈現東南亞移民工在台灣的生命歷程與文化的特色與驕傲，以及台博館作為長期與新住民和移工社群合作的成果。

桃園市教育局長劉仲成表示，過往在台中擔任國立公共資訊圖書館長時，就與台博館合作過南洋味家鄉味特展巡迴展，這次在桃園繼續有機會和台博館持續合作「百年對話」巡迴，更是進一步展現博物館與圖書館合作在多元族群的社會中努力盡到社會教育的目的。

桃園市立圖書館長施照輝表示，桃市圖桃園分區資源中心及中壢龍岡分館主要以「多元文化」類別圖書為館藏特色，並於總館6樓設置館藏專區，收藏各國多種語言的藏書如越南語、印尼語、泰語、馬來語、緬甸、柬埔寨、菲律賓、寮國等多國語言，總館相關館藏圖書已高達46975冊，龍岡分館則擁有3818冊之多。