今天是國際流浪動物日，賴清德總統在臉書表示，「我有了新的狗狗家人斑斑，已經在前陣子為牠辦了入厝派對」。賴清德說，斑斑因為陷阱而截肢，在台灣愛狗人協會的照顧之下，已經逐漸康復；他也為迎接斑斑的入住做了許多準備，希望牠感到舒適開心。

賴清德指出，他和斑斑的初次相遇，是在今年6月屏東縣動物之家的揭牌典禮，「當時一看到牠，我就想要帶牠回家」。斑斑雖然行走不是很方便，卻不怕生，仍然熱切地探索自然、愛著周邊的一切。

賴清德表示，他曾經擔心，斑斑會不會無法適應新環境？台灣愛狗人協會理事長顏杏娟告訴他，這是必經的過程，他們對於每一個送養的毛小孩，即使再不捨，都要放手讓牠去尋找牠的幸福。

據了解，賴清德為了迎接斑斑的到來，不僅早早就在官邸為斑斑佈置好睡窩、水碗、餐具，斑斑入厝當天，更準備了玩具、斑斑造型的寵物蛋糕等，副總統蕭美琴也送上寵物食品，顯見賴清德對斑斑到來的期待。

幕僚人士表示，斑斑到達官邸後，賴清德也親自迎接，更細心詢問愛狗人協會理事長斑斑的日常生活習慣，在牽斑斑進入官邸時，賴清德手上撐的傘更是傾向斑斑，保護牠不被雨水淋濕。