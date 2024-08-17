桃園市平鎮區廖姓媽媽平常因管教問題，常怒罵、掐捏2歲廖姓女兒。去年（2023）12月因為女兒沒有收玩具。廖婦竟將3次女兒舉起後摔在地上，還以腳踹女兒胸口，導致女兒嘔吐、昏迷。廖婦發現不對送醫急救，但仍因中樞神經衰竭而死亡，桃園地檢署依重傷害致死罪嫌起訴。
檢方調查，廖童2021年6月出生，廖婦常以怒罵、掐捏管教女兒。去年12月15日，因為廖童沒有收拾玩具，廖婦竟3度把女兒舉到離地面約130公分高的位置，再把女兒往厚度約4公分的地墊重摔。還以腳踹女兒胸口。
女兒當場嘔吐、昏迷，廖婦發現不對，趕緊撥打救護車求救。送醫後實施開顱血塊清除手術及放置腦壓監測器，仍因傷勢嚴重，造成呼吸衰竭須仰賴呼吸器生存。廖童音頭部外傷導致創傷性腦損傷，今年1月2日凌晨1時許，因中樞神經衰竭而死亡。
檢方指出，廖婦主觀上雖無至女兒於死的故意，但她知道女兒年僅2歲半，須細心照顧養護，且人的頭部是攸關人類生命維持與身體運作的重要器官，又甚為脆弱，何況2歲半之幼兒。若頭部遭受外力撞擊，可能造成腦部顱內出血，極易導致生命及身體嚴重危害，且客觀上應可預見女兒死亡的可能。
檢方認為，廖女涉犯《家庭暴力防治法》、《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意對兒童犯重傷害致死罪嫌。也請法院依照《兒少法》加重2分之1刑期。
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