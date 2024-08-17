「113年度桃園市孔廟孔子文化節」系列活動，17日由「印象桃園、繪出孔廟」兒童寫生比賽，拉開序幕。比賽於桃園市孔廟登場，吸引百名學子參賽，用創意畫出孔廟印象或建築特色，比賽分為幼兒園、國小低、中、高年級組，各組第一名可獲得圖書禮券1500元。

民政局長劉思遠表示，桃園市孔廟寫生比賽到今年已經舉辦第二屆，除了讓學生有舞台展現繪畫技巧，在寫生過程中，還能深度體會孔子儒學精神及寺廟建築之美。桃園市孔廟位於自然生態豐富的虎頭山，透過寫生讓小朋友有機會遠離電視手機，與家人一起出遊增加親子間的情感。

兒童寫生比賽邀請中華文化藝術交流協會、台灣國際藝術家協會、兒童藝術文教基金會、桃園市粉彩發展協會各領域專家，以公平、公正、公開原則評選。評分標準，主題呈現占35％、美感藝術占35％、創意表現占30％，得獎名單將於9月2日於桃園市孔廟官方網站及粉絲專頁公告；另外，網路人氣獎也將在8月19日至8月28日10天期間，於桃園市孔廟忠烈祠聯合管理所Facebook粉絲專頁，進行點讚投票。

兒童寫生比賽入圍者，皆可獲得色鉛筆一組，各組第一名可獲得圖書禮券1500元；第二名圖書禮券1000元；第三名圖書禮券500元。網路人氣獎部分，前10名可獲得圖書禮券新臺幣200元，所有獲獎作品，將展示在桃園市孔廟展覽藝廊中，供來往遊客欣賞。

除寫生比賽，桃園市孔廟忠烈祠聯合管理所用心安排導覽路徑，帶領參賽的學生、家長，走訪桃園孔廟代表性建築，包括禮門、義路、大成殿、東西廡、崇聖祠等，並介紹依循古制所制的樂器及禮器，讓參與活動的民眾，來趟傳統儒家深度旅遊；同時每月規畫一日雙館遊、建築歷史導覽、大師開講工作坊等活動，讓市民朋友免費參與。

「113年度桃園市孔廟孔子文化節」系列活動，包含8月17日孔子文化節兒童寫生比賽；9月14日「兒童寫生比賽頒獎典禮」；9月28日「桃園市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」共三個主題活動，邀民眾一起體驗桃園市孔廟多元儒家文化饗宴。