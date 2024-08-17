汪小菲與大S離婚後，今年五月與台灣女友Mandy（馬筱梅）再婚，而汪小菲的母親張蘭也對Mandy十分滿意，常在社群曬出婆媳影片，也會在直播中提起她。怎料，日前張蘭卻在前往直播的路上不小心摔倒；對此，馬筱梅隨即打電話關心。

張蘭在前往直播的途中，未注意到台階因此在機場停車場中摔倒。從網上瘋傳的影片中，可見原本還在跟一旁工作人說話的她，瞬間消失在畫面裡，接著便看見她一屁股跌坐在地上，在場人員隨即過去關心，在稍作休息後，張蘭才在旁人的攙扶下，一跛一跛地走上車。

張蘭摔倒後在工作人員攙扶下上車。（圖／翻攝自微博）

事後，張蘭在車上透過直播提及傷勢，表示自己的膝蓋受傷「腿都腫了」，而過程中，媳婦馬筱梅也來電詢問婆婆的狀況，張蘭則藉此向馬筱梅哭訴，同時抱怨兒子汪小菲沒關心她。

Mandy(右)與婆婆張蘭(中)相處融洽。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，雖然有粉絲留言關心，但也有不少網友開酸，認為是張蘭作惡太多導致「遭報應囉」；同時也有人直言：「故意一摔博同情的，她粉絲們心疼這麼大年紀還這麼拚命」、「這位女士又是演得哪一齣戲啊」。