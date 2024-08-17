新北市副市長劉和然今（17）日出席民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「軒昂盃籃球賽」開幕，引發外界2026市長選舉藍白合聯想。對此劉和然表示，市政推動沒有所謂政黨領域之分，只要是為新北市貢獻，我們都很願意參與。

劉和然說，因自己業管的業務包括體育、民政等，相關的活動本來就都會參與，且市政上市長和3位副市長本就會分工，像現在市長也是在別的地方跑行程，沒有什麼特別。陳世軒舉辦第1屆「軒昂盃」，邀請到的都是HBL甲組、乙組的球隊，市政府也參與協辦，所以特別來祝福所有球員發揮球技，以球會友。

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