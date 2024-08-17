彰化縣長王惠美近日率團訪問新加坡，參觀該國全球首創的智慧植物工廠，該廠創辦人吳宇建博士出身彰化縣秀水鄉，是「彰化之光」，他在無塵室配合光電科技LED燈源，種植約數十種無毒蔬果，「不看天、不看地，只看科技」，在光電及AI智慧科技輔助下，數百坪大的工廠只需2人管理。

在駐新加坡代表童振源的協助下，彰化縣長王惠美與彰化縣青農聯誼會會長黃宥嘉、農會等參訪團，前天參訪新加坡元通綠能，該廠為全球首創的智慧植物工廠，受到該廠創辦人吳宇建博士熱情接待。

王惠美一行人參訪導入台灣光電技術的無塵室水耕循環、立體養殖的環境，配合科技LED燈源種植約數十種蔬果，看到翠綠的蔬菜享受充足光源及專屬養液生長，其中成長最快的無毒、無農藥蔬果只須15天即可採收，王惠美當場試吃新鮮蔬菜，發出清脆聲響。

王惠美說，該廠創辦人吳宇建博士為彰化縣秀水鄉子弟，當選台灣十大傑出企業經理人，為「彰化之光」， 開發全球領先技術有機水耕蔬果種植，到新加坡設立22層立體植物工廠，開設全球首創智慧植物工廠，不只獲得新加坡政府的肯定，還擁有全世界87張的證照，期待吳宇建有機會返鄉彰化投資。

吳宇建在參訪團參觀時知無不言、言無不盡，對於各項問題一一解答，讓參訪團了解新加坡面對農地不足，如何透過智慧植物工廠，增加食物的自給自足，甚至進一步將優質農產品外銷。參訪團近距離感受AI如何用在農業、AI如何用在生活上，該廠就是一個典範案例。