根據健保署108年統計，全台痔瘡患者有39萬人，好發族群為50～59歲，但隨著生活與飲食習慣改變，近年來有年輕化的趨勢。對此，大腸直腸科醫師陳威智列出關於痔瘡的10大謠言，讓民眾能更加認識此病。其中像是血便不一定是痔瘡造成的，也可能是大腸癌、肛裂或瘻管。

痔瘡到底哪裡來？醫師陳威智先前在個人粉專發文衛教，痔瘡原本是肛門中由血管、結締組織和平滑肌纖維構成的生理組織，幫助肛門肌肉更好的收縮和封閉，以防液體、氣體和固體外漏。但因久坐、不良的排便習慣，而有不當的擠壓摩擦和壓力，導致組織滑出體外（脫垂）有腫脹出血，才成為臨床所說的痔瘡。

陳威智進一步說明，內痔依等級可分4級，第1級為排便出現少量出血，有一點搔癢感與分泌物；第2級為排便時會跑出肛門外，便完再縮回去；第3級為痔瘡幾乎掉在肛門外，但用手指可以推回去；第4級則為痔瘡完全掉在肛門外，且無法用手推回。

由於痔瘡是許多人難以啟齒的困擾，也因此出現不少迷思。陳威智就於診所粉專列出以下關於痔瘡的10大謠言，並一一破解：

1、小孩不會長痔瘡？

會。臨床上曾經遇過年紀最小的患者僅3歲。

2、嗜辣者就會長痔瘡？

機率相對比較高，且有痔瘡的人吃辣的確會比較不舒服。

3、屁股不痛不癢就是沒痔瘡？

其實每個人都有0期痔瘡，只是沒發作而已。

4、大便有血就是痔瘡？

不一定，也可能是大腸癌、肛裂或瘻管。

5、腹瀉跟痔瘡完全無關？

並非完全不相關，腹瀉也可能會誘發痔瘡。

6、坐浴越勤越好嗎？

適當即可，頻率大約一天3次。

7、做完痔瘡手術就不會再長痔瘡？

一般術後8～10年的痔瘡復發率約5%以下，但若不調整飲食與排便習慣，仍可能復發。

8、哺乳期不能動痔瘡手術？

可以，醫師會使用安全的藥物來進行。

9、綁橡皮筋會比手術好？

雖是比較快速的方式，但無法全面性處理痔瘡問題，所以容易使其復發。

10、手術時間越短越好？

不是，要在適當時間內完成最好，手術重點是要仔細而非速度。

關於排出血便到底是大腸癌還是痔瘡？大腸直腸外科醫師鍾雲霓曾提到，若排便時稍帶著肛門傷口疼痛感，同時滴血在馬桶裡，比較像是肛裂所致；假如是無痛的排便出鮮血，伴隨著肛門腫脹異物感，則可能是內痔膨脹出血，上述2種情況都可再觀察一下。然而，一旦發現無痛的排便出鮮血，連肛門異物感疼痛感都沒有，就得提高警覺，有惡性的可能，千萬不要拖。