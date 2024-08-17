王廷科不再擔任中國人保黨委書記 16:422024/08/17 工商 張漢驊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據中國人民保險集團官網，17日上午，受中央組織部領導委託，中央組織部有關幹部局負責人員出席中國人民保險集團股份有限公司黨委會，宣布中央決定王廷科不再擔任中國人民保險集團股份有限公司黨委書記。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏都拉斯前副總統稱2025若當選擬與台復交 外交部回應了 美民主黨副總統候選人沃爾茲的中國歷史成對手攻擊靶心 越南國家主席將訪陸 為一要因中越鐵路將成會談重點 #保險集團 #王廷科 #擔任中 #黨委書記 #中國 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 靖國神社再傳中國青年舉反日標語鬧事 遭警方驅離 21:272024/08/16 兩岸 中國銅供應鏈處領先地位 能源顧問認西方國家想完全取代不可行 10:512024/08/17 兩岸 美日韓聯手應對台海局勢 陸對台「灰色地帶戰術」升級受關注 10:452024/08/18 兩岸 美官員與緬甸叛軍開會 承諾擴大支持 對抗軍政府 18:072024/08/17 國際 北約加強西太平洋海軍部署 義、法、英航艦劍指中國 10:152024/08/17 兩岸 遭列中國軍事企業清單 中微走法律途徑要求美國防部撤銷 10:042024/08/16 兩岸 中美金融工作小組第5次會議 同意繼續保持溝通 17:302024/08/19 財經 美股中概股財報來襲 中國資產表現亮眼 16:422024/08/17 財經 中國管制銻出口 韓產業部預計對韓影響有限 18:032024/08/16 財經 陸C919大飛機第2總裝廠落地浦東 滿載產能將達150架 20:532024/08/19 兩岸 幫忙搜救大陸船員 海巡船卻越界 綠黨團：真心換絕情 12:482024/08/19 政治 中國人民銀行恢復發放黃金進口額度 16:422024/08/17 財經 臺灣金融業首家 中信金與熊本縣政府簽署合作備忘錄 19:142024/08/19 財經 陸央行行長：守住不發生系統性金融風險底線 18:352024/08/17 財經 巴黎奧運》印度媒體檢討0金：我們和中國根本不在同一等級 10:412024/08/17 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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