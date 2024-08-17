宜蘭縣大南澳地區推動苦茶樹友善契作，種植面積成長到17.8公頃，為推動在地產業發展，成立蘇澳鎮第一個油茶產銷班，產銷班班長陳昱廷今天（17日）表示，台灣各地的苦茶油都有其特色，產銷班成立讓有經驗的農民專注前端生產，也能為油茶產業注入新血。

苦茶油有「東方橄欖油」之稱，2016年在大南澳地區的苦茶樹契作面積僅5公頃，現已成長到17.8公頃，種植範圍以蘇澳鎮朝陽社區為核心，還遍及蘇澳鎮南強社區，以及南澳鄉碧候、金洋等社區，現已有20多名農民加入耕種。

陳昱廷說，苦茶樹經濟價值高，生命周期長，可達幾十年甚至上百年，對加入種植的老農來說，這是可以留給後人的作物，也比較不受病蟲害侵襲，相較於水稻、雜糧等作物好管理。

陳昱廷指出，農民在技術上相當有經驗，但往往專注於前端生產上，產銷班的成立可尋求政府資源的協助，成為農民的後盾，年輕人要加入有系統化的組織可以銜接，產銷班也能引進新知識與新技術。

油茶產銷班16日在朝陽社區舉辦成立大會，蘇澳地區農會指出，蘇澳農產品多元，從早期推廣的橘子、哈密瓜、西瓜、辣椒等，油茶產銷班的成立可作為與政府溝通的具體窗口。

陳昱廷說，他們採收苦茶籽後，會交給合作的廠商榨成油，雖然全台各地有不少地方有種植苦茶樹，但都有其特色與風味；未來他們會透過集團產區模式，提升品質管理，邁向有機驗證、建構生產履歷等目標，讓苦茶油成為台灣的精緻油品代表，也會持續推動青年接班、機械化導入等計畫，成為宜蘭特色的生產區域。