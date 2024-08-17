民眾黨爆發政治獻金風波，黨內不少人認為時任競總總幹事應辭去立委一職，不過時任競總副總幹事陳智菡昨表示，黨內黨外都有檢討聲浪，有些是見縫插針，「好像他們才是良心，不需要這麼極端」。民眾黨主席柯文哲今說，民眾黨每個人都可以表達意見，這是好處，但看起來很雜亂，因此他說「會再思考本黨屬性」，看就長途發展而言，怎麼做比較有利。

民眾黨創黨元老、現任台中市政府顧問蔡壁如近日說，若是她在柯身邊，一定一肩扛起，會跟全國老百姓抱歉，承諾把帳對清楚，才有交代，更能重拾支持者的信任。

時任競總副總幹事陳智菡昨則說，黃珊珊擔任總幹事期間，該負的責任都沒有推過。她並意有所指地表示，現在有很多人，不管是外部或內部都針對黨內做檢討，有些她覺得是好意，有些確實是有些是見縫插針，「好像說他們才是良心，那其他人都沒在做事，其實我覺得這件事情，也不需要到這麼極端。」

對此，柯文哲認為，這是他們要改進之處，「看民進黨只要一出事，全黨都沒有聲音，只剩下發言人」。而民眾黨畢竟還是一個比較新興的政黨，好處就是每個人都可以表達他的意見，尤其是柔性政黨，看起來就很「雜亂」。

柯文哲說，民進黨就是一出事，只要出現性騷、性招待醜聞時，全黨都很安靜，就都沒有聲音，只剩下1、2個人會出來講話。好處是政黨形象比較穩固，缺點就是剛性政黨，「所以關於這個問題，關於本黨的屬性，我們會再去思考看看，就長途的發展，怎麼做會比較有利，不過我也知道，這是目前民眾黨的一個特色」。