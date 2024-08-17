全聯時常推出優惠吸客，一名女網友昨天去賣場採買，發現一款很喜歡的日本咖哩調理包買1送1，相當於5折優惠，一口氣把架上庫存全部掃光。貼文引發討論，吃過的網友也大推，表示這款調理包隔水加熱或微波後就能吃，「美味又方便」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文分享優惠訊息，她昨天發現一款日本咖哩有買1送1活動，因為平常就很喜歡這款調理包，而且保存期限較長，趁特價把架上的庫存全部買回家。

不少吃過的網友表示，這款調理包有「中辛（中辣）」和「甘口（甘甜）」2種口味，原價1包75元，特價後只要38元，在瓦斯爐上隔水加熱或是直接倒出來微波後就能吃，「這很方便，缺點就是買辣味的吃起來也不太辣。」

一名主婦看到貼文立刻到家裡附近的全聯採買，不過發現架上標示的價格仍是原價，內行網友透露，可能店家漏放特價卡，建議直接拿到櫃台刷條碼最準。