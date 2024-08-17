洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）成為史上最快達陣300轟的打者，只用了955場比賽（3431個打數），他在17日的比賽又敲出第301轟（本季第44轟）。隊友索托（Juan Soto）稱讚說：「我希望他改寫全壘打紀錄，有何不可？我希望他保持健康，我會很期待。」索托說的紀錄是邦茲（Barry Bonds）創下的762轟生涯紀錄。

賈吉距離762轟還非常遙遠，雖然邦茲有禁藥醜聞，他的全壘打紀錄仍被大聯盟承認，賈吉要超越還是極為困難。主要是賈吉上大聯盟有點晚（24歲），邦茲在21歲登上大聯盟，生涯755轟的漢克阿倫（Henry Aaron）20歲登上大聯盟。

前洋基球星A-Rod用了1117場達陣300轟，不過A-Rod在18歲就登上大聯盟，打到40歲累積696轟，後來被洋基要求提前退役。美媒《紐約郵報》指出賈吉就算平均45轟都不會下滑，打到43歲才有可能追上邦茲，難度太大。

賈吉較晚上大聯盟是因為在大學打到22歲才加入洋基，他太容易吞三振，在小聯盟練了很久，2016年登上大聯盟27場僅有0.178打擊率，他2017年開始適應大聯盟投手，儘管吞下聯盟最多的208次三振，但以52轟勇奪新人王，近年已是聯盟最令對手畏懼的打者。