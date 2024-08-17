嘉義縣中埔分局頂六派出所王姓員警強勢喝令違規駕車嫌犯下車。（民眾提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣中埔分局員警合力壓制違規駕車嫌犯。（民眾提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣水上分局脫逃的通緝犯往中埔方向逃逸，警方全面緝捕中，今（17）日中埔分局綽號「鷹眼」的王姓員警在阿里山公路執勤時攔查違規駕駛的自小客車，強勢喝令駕車犯嫌下車並壓制戴上手銬逮捕，查出嫌犯是毒品通緝犯，但與水上脫逃的曾姓嫌犯不同人。

中埔分局頂六派出所王姓員警於今天上午8時50分許，在阿里山公路執行巡邏勤務時，發現1輛自小客車違規駕駛，即加以攔查，發現開車的男子是毒品通緝犯，但這名通緝犯拒不配合警方逮捕，王員強勢喝令通緝犯下車，再加以壓制上銬，休假中的中埔分局莊姓員警剛好路過也出手協助，待支援警力合力逮捕歸案。

中埔分局初步調查，這名陳姓男子因涉嫌3件毒品案遭通緝中，王姓員警眼明手快而有「鷹眼」外號，即時發現逮捕逮捕。

而員警執法展現警方英勇維護治安，影片曝光，獲民眾肯定，也期待警方早日緝拿水上分局脫逃的曾嫌通緝犯歸案，讓民眾安心。