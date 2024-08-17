澎湃新聞17日引述大陸《第一財經》報導，大陸多地正推動新一輪機構合併。從多個管道獲悉，位於海南島中南部腹地，2023年底戶籍人口10萬4529人的海南省五指山市，已在7月底完成最新一輪機構改革。此輪機構改革，透過深度優化，黨政機構數量較之前減少了1／3。

澎湃新聞報導，根據五指山市機關事務管理局近期發布的《五指山市部分單位辦公位址調整公告》，前市自然資源和規畫局、交通運輸局、住房城鄉建設局合併組建成市自然資源和城鄉規畫建設局；前市農業農村局、水務局合併組建市農業農村和水務局，並與市鄉村振興局合署辦公；前市民政局、退役軍人事務局合併組建市民政和退役軍人事務局。

在廣東平遠縣，縣民政局與退役軍人事務局合併為縣民政和退役軍人事務局、縣農業農村局與水務局合併為縣農業農村和水務局、縣城市管理和綜合執法局併入縣住房城鄉建設局。

在寧夏涇源縣，根據全縣機構改革部署，將縣民政局和退役軍人事務局職責整合成縣民政和退役軍人事務局；縣工業資訊化和商務局也於7月19日經縣委、縣政府批准掛牌。

在陝西黃龍縣，前黃龍縣城市管理執法局與黃龍縣住房和城鄉建設局合併辦公，縣民政局畫入到縣委社會工作部。

在江西靖安縣，7月2日至3日，一批機構改革部門掛牌新成立。其中，縣工信科技商務局是將前縣工信局、科技局和商務局職能合併；新成立的縣城鄉建設和交通運輸局負責統籌推進實施住房保障任務、房地產開發行業的行政管理、規範和指導全縣村鎮建設、道路建設管理、道路運輸服務業和道路養護維修行業監督管理等；新成立的縣民政和退役軍人事務局，整合縣民政局、退役軍人事務局職責。

澎湃新聞報導，今年以來地方機構改革中，水利部門常與農業、林業部門合併。今年5月，福建廈門市同安區農業農村和水利局正式揭牌。同安區農業農村和水利局指出，長久以來，農業與水利兩個領域緊密相關。

6月內蒙古錫林郭勒盟阿巴嘎旗林業草原和水利局舉行揭牌儀式。該局成立，更加有利於全旗加大山水林田湖草沙系統保護治理力度，有助於全面加強森林、草原、溼地、荒漠、自然保護地、生物多樣性六位一體保護修復體系建設等。