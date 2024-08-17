韓國女團BLACKPINK成員Lisa與榮獲葛萊美獎等88座獎項的西班牙唱作天后蘿莎莉雅（Rosalía）合作發行最新單曲〈New Woman〉。官方MV也隨著歌曲的發布一同曝光。由Dave Meyers執導並在洛杉磯拍攝，以Y2K風格為靈感，不只能看到她們的優秀表演能力，並透過一系列高級時尚片段展現2人無懈可擊的風格。值得一提的是，Lisa的白色長直髮造型，也讓不少台灣網友看到後紛紛表示撞臉台灣天后張惠妹（阿妹）。

Lisa（右）與蘿莎莉雅強強聯手推出〈New Woman〉。（索尼音樂提供）

Lisa在今年夏天發行〈Rockstar〉迅速登上全球各大排行榜，上週她還在MTV音樂錄影帶大獎獲得包括最佳K-Pop、最佳剪輯、最佳編舞和最佳藝術指導共4項提名，她也趁勝追擊，推出〈New Woman〉，由Max artin和ILYA製作，完美結合Lisa作為歌手和饒舌歌手的才華，以及Rosalía充滿誘惑的嗓音和獨特風格，果然上線一天也立刻突破2000萬觀看次數。除了音樂外，她也參演了HBO熱門影集《白蓮花大飯店》第3季，是她的螢幕處女作，同時也在她的家鄉泰國拍攝，同時也在時尚領域繼續引領潮流。

此外，Lisa也受邀成為今年紐約Global Citizen Festival的頭牌主秀之一，是她首次以個人身份參加音樂節演出，將與此前公佈的主秀巨星馬龍（Post Malone）、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、傑森德福（Jelly Roll）和勞烏·歷杭德羅（Rauw Alejandro）及擔任主持人的全球公民大使休傑克曼（Hugh Jackman）共同亮相。Global Citizen是全球領先的國際倡導組織，致力於消除極端貧困，且音樂節的門票完全免費。

Lisa是Instagram上最多追蹤人數的K-POP歌手。（索尼音樂提供）

她在去年也創下3項金氏世界紀錄，不僅是Instagram上最多追蹤人數的K-POP歌手（目前追蹤數為1.04億），在Hopper HQ網站發布的「2024 IG富豪榜」中，Lisa排行亞洲第一，每篇發文要價美金623,000（約新台幣2030萬）。而她同時也是首位拿下MTV音樂錄影帶大獎和MTV歐洲音樂大獎的K-POP個人歌手。