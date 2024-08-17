台東縣政府17日在台東縣立體育館首度舉辦兒少定向越野闖關賽，吸引逾200人參與。（蔡旻妤攝）

台東縣政府17日在台東縣立體育館首度舉辦兒少定向越野闖關賽，吸引逾200人參與。（蔡旻妤攝）

台東縣政府社會處17日在台東縣立體育館首度舉辦兒少定向越野闖關賽，吸引超過200位大小朋友參與，將兒童權利公約及兒少保護概念融入闖關活動。孩子透過圖像、謎語、方位等元素來破解謎題，參與民眾表示，有部分謎題解出答案，卻找不到闖關圖章。台東縣長饒慶鈴特別到場鼓勵兒童及青少年關心公眾事務及自身權益。

由5名兒童共同組隊拿起謎題「節日裡，家家都掛，紅紅的球，亮亮的光，白天不見，夜晚才來」、「鐵路的起始站，列車從此開始跑，站台上忙碌景象，旅客穿梭不停站」，大家推測答案可能是燈籠及月台，把握時間奔向可能的地點，部分家長及孩子說「已經解出答案，卻找不到過關圖章，有點可惜」。

關卡共分為照片、地圖、謎語、闖關等4大類型，陳姓家長指出，其中照片只要按圖索驥，闖關回答關主與兒少權益相關問題，就能輕鬆獲得分數，不過謎語和地圖偏難，就連大人也得看很久才找得出來，孩子在闖關過程中發覺問題並獲得答案，獲得成就感。

今天活動報名的40組隊伍中，不僅有家長帶著年僅7歲的小朋友參賽，也有全部由兒少自行組隊的隊伍參與其中。活動在將象徵兒少權益的紙飛機射向高處揭開序幕，在充滿冒險及未知性的定向越野中，面對體能上的考驗外，還得善用圖像、謎語、方位等元素來破解謎題。

台東縣府藉由設計多元議題的益智闖關，讓參賽隊伍必須透過合作模式來共同解決問題，進一步強化團隊合作及問題解決能力，期待能藉此培養兒少的多元適應能力，發展出全面性的社會素質，為未來的挑戰做好準備。