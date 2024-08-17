民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風波，各項競選費用支出也被一一被拿出來檢視，而柯在大選期間花費1400多萬元做民調，但結果卻遭打臉，還被嘲諷是「假老二民調」。美麗島電子報董事長吳子嘉直呼「柯文哲是在選舉用詐術！」柯文哲花錢做「功能性民調」用欺騙小草、金主投票給他，且民調專家戴利安計算後得出，柯文哲用「功能性民調」爭取到的票數，若換算成選舉補助款，賺到的錢比買民調還要多。

吳子嘉日前在中天直播節目《新聞千里馬》表示，柯文哲做10次民調，要1400萬元，「我做110次民調的價錢比他做10次民調的價錢還要便宜！因為柯做的是功能性民調，做來給小草、金主、給自己內部開香檳看的，這有商業目的，而且很有效果，問題是不給錢沒有要幫他做這種文宣用的民調。

「柯文哲是在選舉用詐術！」吳子嘉直言，用一個詐欺的方法去騙選民投給他，這只害到賴清德一個人，讓賴最後的民調年輕人快速流動，從民進黨跑到柯文哲那邊去，所以賴清德今天依法辦他也沒有錯啊，太可惡了嘛！怎麼有這種人？

吳子嘉也說，民調貴有貴的道理，但反過來問，這真的有貴嗎？「民調專家戴立安做了一個計算，估計柯文哲的得票率因為這個民調增加了多少，增加得票率而領到政府補助款的金額，超過這個總價！划算啊！」還有很多藍白合的金主認為柯會贏就捐款給他。

吳子嘉說，柯文哲選舉過程當中有一些新的發明，創新確實是厲害，大家搞不過，沒有人相信會這樣子做，但柯就敢，如果這種方式搞法的話，那藍白就不會合，因為柯身邊的人都有自己的利益區塊，有飯大家吃、黑錢大家賺，民眾內所有的人，為了自己那一畝三分地，全部反對柯文哲搞藍白合，反對最激烈的人就是黃珊珊、陳智菡。

吳還爆料，他認識的一個人，那天跟柯文哲一起坐車去馬英九基金會談藍白合，下車前問：「柯主席你等一下要不要合？」柯文哲搖搖手說不要。柯文哲很惡劣，用藍白合創造一個幻想，後面用假民調、功能性民調來做宣傳，講他是第2名，偶而還講過他是第1名，所以說這一批人講簡單通通都是騙子！通通都在騙！」