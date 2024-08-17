AI時代已來臨，為因應科技趨勢，新竹市勞工大學特別推出「AI與元宇宙科技跨域專業人員培訓」系列課程，17日起在清華大學登場，希望透過課程讓學員具備紮實的專業知識，提升職場競爭力。

擔任課程講師的清大教育與學習科技學系副教授邱富源指出，學員完成系列20堂課程後，可深入了解AI與元宇宙時代的新興技術發展，具備AI凱比機器人、3Ｄ列印、雷射切割、SPIKE樂高機器人、Dash＆Dot機器人等機器人應用技術，並熟悉Apple教育工具與教學實務，掌握元宇宙時代必備素養。

課程並涵蓋文教、創新創業等領域，讓學員能夠學以致用，幫助勞工及青年朋友們培育多元專長，有助提升就業力。

學員林大千表示，自己退休後開始全新職涯，成為教學程式的資訊老師，透過進修來充實現今環境所需要的素養能力、增加技術實務經驗，不僅在課程中突破許多思考盲點，也得到創意思考的啟發。

勞工處長林昱志指出，竹市勞工大學課程廣受歡迎，市府將於9月1日下午1時30分至5時30分於竹市身心障礙者就業綜合大樓學科教室，辦理青年創業Q＆A及啟動金計畫書分析，邀請中興大學產學研鏈結中心榮譽創業顧問楊璦妃，提供新創諮詢及營運企畫書建議、創業經歷分享服務，歡迎大家踴躍參加。

勞工處補充，竹市青年圍籬美學競圖暨徵曲活動徵件至9月2日，歡迎16歲至40歲青年朋友報名參加，競賽總獎金60萬元，其中徵曲比賽冠軍獎金高達12萬元，競圖比賽首獎7萬元。只要設籍、就業、就學於竹市，現在或曾經於竹市生活的青年朋友都可以報名挑戰，活動詳情及報名請至活動官方網站查詢。