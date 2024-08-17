當AI浪潮席捲全球，串聯內湖科技園區到南港軟體園區的板南線，可謂高科技園區金脈軸線而備受矚目，板南線起站「頂埔站」未來擁有捷運三鶯線雙捷交會優勢，串連北北桃千萬人生活圈，正朝2025年完工大步邁進。臺北捷運局也表示，為加速開發精華區基地，帶動捷運沿線都市發展，契合TOD發展核心理念，發揮土地開發最佳效益，頂埔站產業專用區四基地預估投資金額約29.6億元，預計興建地上19層、地下5層之住商大樓，總開發量體約1.4萬坪，已於今(113)年5月初已公告招商，第3季截止收件，順利可於明年上半年完成簽約。

本站鄰近土城工業區，近年積極轉型為高科技產業聚落，包含大型壽險業及開發公司均插旗開發智慧廠辦，並吸引鴻海等大型上市企業擴大投資，頂埔站捷運約30分鐘一線直達北市東區，扮演土城產業轉型的關鍵起點，鴻海、正崴等眾多上市櫃科技公司先後進駐，正崴攜手華碩與日商優必達，宣布在此打造全台最大AI運算中心，加上中工雲智慧園區、國泰人壽商辦等興建中指標投資案，可望再迎來一波升級機會，帶動區域發展。

今年房地產新寵兒「商用不動產」成為智產熱點，由於國內短期低利率環境及貸款條件不變下，雙北豐富產業發展的區域，如土城因就業機會多且吸引人口移入，推升居住與買房需要，加上交通便利並有軌道運輸，其中又以板南線最具增值潛能科技大站「頂埔站」最受各界看好。由鴻海大廠領銜AI科技廊道在此成形，擁有新北市規模最大科技園區，串聯TPARK遠東通訊園區、頂埔科技園區、永寧科技園區等，成為北台科技廊道核心，緊鄰頂埔站唯一重劃區「運校重劃區」自然受惠良多，成為房市交易新熱區。

頂埔站 「 運校重劃區」人氣指標「耀承一品」精雕外觀基座採用高級崗石打造，防水5年安心保固，安心購屋有保障，樓上精緻住家幾近完銷，近日精華一樓挑高4米2金店面壓軸釋出，專家觀察指出「重劃區通常是新開發的區域，具有長期的發展潛力」，也提出「商用不動產因產業週期長，只要經濟持續向上，相對來說抗跌保值」觀點，購買店面三大要素評估，如:好地段、發展潛力、在地居民組成等對於相當重要，又能擁有AI科技產業聚落、高科技園區或重大交通建設及TOD開發等議題更值得關注。綜合以上多項利多條件於一身「耀承一品」精品店面，不僅具備捷運重劃區及高科技聚落雙贏關鍵地位，更預約未來千戶住宅完工進駐後強大消費商圈，無論創業創富展店或置產收租全方位滿足，被譽為板南線上傳世店面首選，機會太稀有，值得搶先入主。

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