大陸央媒《經濟日報》17日報導，大陸近期多地蔬菜價格持續走高。大陸農業農村部重點監測的28種蔬菜全國批發價格數據顯示，6月16日至8月15日，大陸全國蔬菜日度價格從4.27元（人民幣，下同）／公斤上升至6.01元／公斤，上漲40.7％。專家分析，近期菜價上漲，是多方面因素共同作用的結果。

從周度價格來看，蔬菜價格在今年第30周（7月22日至28日）達到4.91元／公斤，為近10年同期最高值。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤分析，從歷年規律看，蔬菜價格都呈季節性波動。一般從6月中旬起，蔬菜價格進入上行通道，至9月上旬達到高點，之後轉入下降通道。主要原因是，夏季溫度較高，不利於蔬菜生長，導致市場供應相對不足，蔬菜生產出現「夏淡」現象。

今年暑期的異常天氣對蔬菜生長、流通造成了一定影響。今年暑期，中國總體降雨偏多，湖南、山東、四川、安徽等多地出現強降雨、雷暴大風等強對流天氣，導致蔬菜產量下降。降雨造成菜田道路泥濘或損壞，也影響了蔬菜採收、運輸及上市，導致部分蔬菜市場供應偏緊，價格上漲。

今年5月和6月，由於蔬菜面積擴大、產量過剩以及重疊上市等因素，個別品種蔬菜出現區域性、階段性滯銷現象，降低了菜農預期收益，挫傷了一些菜農的積極性，個別地方出現提前拔秧、棄管、棄收現象。

展望後市，業內專家表示，蔬菜價格雖然短期仍將保持季節性上漲，但上漲空間有限。到9月上旬後，蔬菜價格將轉入季節性下行區間。「在田面積和天氣都不支持菜價持續高企。」中國農業科學院農業資訊研究所助理研究員安民說。根據大陸國家氣候中心預測，9月除東北西部、內蒙古東部、華南、西南地區南部等地氣溫接近常年同期外，大陸全國其餘地區氣溫較常年同期偏高，蔬菜生產供應有保障。