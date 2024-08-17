桃園市八德三元宮2百多年來均在農曆7月15日地官壽誕當天舉辦中元普渡活動。為召請三界眾神賜福及招引十方無祀孤魂前來，普渡現場須在祭典前一天依古禮豎立燈篙莿竹，因此燈篙所需的尋莿竹、取莿竹、運莿竹、豎燈篙，成為普渡祭典中，最耗費人力且最具危險性的祭典項目。

八德三元宮管理委員會表示，台灣各地許多廟方幾乎都取消自行取竹習俗或直接委外採購，因燈篙莿竹具危險性，若無熟悉的專業團隊，幾乎不敢自行輕易嘗試，八德三元宮也是北台灣少數自行舉辦挖取燈篙竹的宮廟。

八德三元宮管理委員會17日在副主委邱創德及爐主邱奕誠率領下，帶隊至八德與大溪交界的半屏山取竹，順利取得高達15公尺以上的莿竹，首要過程｢尋竹及選竹｣，於農曆7月初一，派團隊於八德三元宮近郊尋覓適合莿竹。選竹標準僅能選取竹身長滿硬刺的莿竹，莿竹叢在台灣北部已相當少見，要找到竹身挺直、竹尾朝向東方的莿竹，更是難上加難。

第二步驟為｢認竹｣，經多方尋覓後，由八德三元宮祭典團隊親赴各個現場會勘，待確認成為燈篙竹後，隨即在竹身綁上紅綾，告知外界暫勿隨意靠近或折損，這個階段稱之為｢認竹｣。

第三步驟為｢取竹｣，於中元普渡前一天進行取竹，現場須先祭拜山神及土地，告知取竹目的是為了八德三元宮普渡典禮豎燈篙之用。取竹過程中，由具有取竹經驗的專業人員，循序挖掘及切割莿竹根部與竹身硬刺，竹身需保留部分根部，竹尾之竹葉須全數保留。由於莿竹竹身高度越高，取竹難度越高，加上現場為山坡地，人員稍有不慎，就會被竹身上的硬刺刺傷。

第四步驟為｢運竹｣，於山坡地順利取竹後，須有5人以上協助搬運出山，為保護竹身完整及運送人員安全，短短數百公尺下山距離，卻需要近二個小時。接著再轉由在平地待命的吊卡車、護送車輛及交通維安人員，慢行運至八德三元宮廣場。

第五步驟為「豎燈篙」，由專人進行竹身的最後清理及豎立，接著由法師依古禮完成誦經、綁旛旗、七星燈、七層幢幡，此時的莿竹才能被稱之為「燈篙竹」，擔負起召請十方孤魂前來接受普渡與施食的任務。