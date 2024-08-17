天心和李銘順繼2013年合作《親愛的，我愛上別人了》後，在三立《Q18量子預言》中再度演夫妻，戲裡為了兒子創造出AI仿生人。相較前一部戲，這次2人互動冰冷，李銘順說天心很多事情都是用命令的方式，「我是她的奴隸，她提到什麼產品我都要幫她想。」

天心形容自己角色是為達到目的不擇手段，「兒子是第一位，因為兒子比較有溫柔的部分，也是有老公的位置啦，只是比較後面一點。」現實中為了達到目的會溫柔對待老公？天心笑說：「我只要一溫柔撒嬌，老公就會問你要什麼？你想幹嘛？」

金鐘獎將至，李銘順主演的《八尺門的辯護人》是入圍大熱門，期待入圍？他坦言一直以來都不會去想入圍的事情，「不是客套話，到時候有就是驚喜，希望這部戲有入圍機會，導演很努力，所以希望可以（入圍）。」由於前2次入圍金鐘獎，都是在打高爾夫球時被通知，他幽默說：「我就從現在一直去打。」

李銘順（左）和天心再次演夫妻。（三立提供）

近日台灣地震頻繁，天心說早上地震時正和韓籍老公「金先生」視訊，她把門打開，老公問她：「為什麼要開門？」天心自認是被嚇大的，在台灣經歷過921強震，防震知識充足，便開始教導老公，沒想到老公聽完後，以房屋結構原理開始質疑開門的危險性。

結果天心一查消防署防震資訊，也是教導民眾地震時不要開門，要先躲好自保。天心露出崇拜的眼神說：「老公在韓國有蓋房子的執照，他的夢想想要獨立蓋房子，甚至還考到拖車執照，說不定之後還有水電工執照。」打趣形容老公把蓋房子當「成人樂高」。李銘順說地震時正躺在床上，第一念頭一樣是「要開門嗎？」，結果選擇繼續睡。他分享第一次在台北遇地震時，感覺像鬧鬼，「很像有鬼在搖床。」

李銘順和天心玩科技機器。（三立提供）

《Q18量子預言》8月16起每週五晚上十點於三立都會台首播，OTT平台也將於LINE TV、MyVideo 及戲劇官方YouTube 於8／17 週六凌晨0 點上架，8／23 起每週五晚上11 點上架，全劇共八集，首週連播2 集，之後每週更新1集。