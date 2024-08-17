國民黨主席朱立倫15日出發訪美，17日在舊金山參加國民黨的全美黨務幹部研習會。現場媒體聯訪問及訪美目的，朱立倫表示，今年是美國關鍵一年，國民黨與美國兩黨長期保持密切聯繫，相信美方充分理解國民黨是一個穩定的力量。朱也說，會讓美方理解國民黨的親美路線。

朱立倫今在臉書上指出，希望透過實際行動，繼續凝聚美加地區的黨代表力量，也希望透過這次訪問，親自感謝傳統僑社的長期支持。對於媒體詢問如何在美國與中國的微妙關係中間取得平衡？朱立倫回應，今年是美國的關鍵一年，因此國民黨先前已派代表參加共和黨全國代表大會，下週登場的民主黨全國代表大會也會參與，會讓美方理解國民黨的親美路線。

朱表示，他再次強調，「親美、友日、和中」是國民黨的重要外交路線。另外，國民黨希望維護區域的安定並促進兩岸和平，這與美方的立場一致。國民黨會繼續透過交流和對話來穩定區域安全，而不是透過對抗。

朱立倫說，國民黨近年來的改革重點是年輕化，希望能吸引更多僑界新一代的青年加入國民黨的行列，期盼未來有更多年輕世代成為國民黨的代表。