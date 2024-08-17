一名曾經在美國航空公司工作的空服員，在影片中透露7項飛行建議，其中包含千萬別喝機上的咖啡、茶，也別使用他們的冰塊，另外還有最便宜航班會出現在週二等。

據《紐約郵報》報導，曾任職達美航空（Delta Airlines）的空服員伊莉莎白（Elizabeth）最近在抖音上傳一部影片中，透露自己被解僱後，很樂意「揭露航空公司要我們對旅客隱瞞的事情」，其中她提到，飛機上茶壺裡的水從來不換，有很多霉菌，因此千萬不要喝咖啡、茶，建議喝礦泉水就好，更強調千萬不要點機上的冰塊，因為這些存放冰塊的冰庫相當不衛生，上面很可能有細菌和大腸桿菌，而且鏟冰用的勺子從來都沒清洗。

同時伊莉莎白也分享，若要搭乘最經濟實惠的航班，「搜尋便宜機票時，務必清除瀏覽紀錄，最便宜的機票總是在週二。」另外，關於託運行李部分，伊莉莎白表示：「如果不想要行李遺失，務必記得把行李吊牌拿掉。」

其他搭機注意事項：

1.穿著得體：空服員會注意旅客的穿著，如果乘客看起來體面，更有可能獲得升等或免費飲料，千萬不要穿運動褲和帽T。

2.送小禮物：雖然空服員不能收小費，但如果旅客願意寫一張感謝小卡片，並附上一些小禮物（如一包糖果），空服員很可能會提供特別招待。

3.詢問零食：如果旅客想要更多零食，直接開口要就好了。空服員不只會給一份零食，而是會給一整把。」

3.去廁所別光腳：空服員也請旅客使用廁所時不要脫鞋或襪子，這種行為相當不衛生。