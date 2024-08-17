議員爆京華城案曾被提醒涉圖利？ 柯文哲回酸：不拿資料每天搏聲量 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，擔任台北市長時的京華城案也遭北市議會持續追查，國民黨市議員游淑慧就爆料，都發局2020年2月曾提醒柯文哲會有圖利嫌疑，同年3月仍指示都發局照辦。柯文哲今（17）日反駁，議員不把資料問題列出來，每天就是要搏聲量，整個社會就被拖著跑，浪費時間。

針對游淑慧說法，柯文哲說，這些議員每天這種爆料受不了；並提及，他任內的公文電子化，就是他覺得驕傲的地方，因為他離開台北市政府那刻，台北市公文已經到99.85％都是電子公文，當時只剩下政風處密件，還有人事處派令沒有電子化，其他全部都電子化。

柯文哲說，所以資料、甚至開會記錄都有，而且最近議會又組調查團，又翻箱倒櫃再查一次，「就把所有資料列出來，你們對那資料裡面有什麼問題，列出來」，但議員卻不做這種工作。

柯文哲酸，他能理解議員每天就是要搏聲量，但是整個社會就被拖著跑，從今年3月講到現在5個月了，查出什麼東西？這個傳訊、那個傳訊，傳來傳去，為什麼不乾脆把資料公開一次處理掉就好？讓整個社會在那裡紛紛擾擾，浪費時間。

另外，也爆出民眾黨當初競選面紙，候選人要自己跟黨中央買，柯文哲則說，他不曉得，大部分都送的，但買也有可能，買的話就是代訂，因為民眾黨有中央統一的廠商。所以面紙買了960萬，裡面有面紙、菜瓜布，如果供應全台灣，還有這麼多區域立委，其實那個數字也是合理。「當然有一定數額，超過就要扣他們競選總部的錢，細節我不清楚，但是我知道好像是有這個制度。」