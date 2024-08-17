日籍女星田中千繪2006年不顧父母反對，來台發展演藝事業，2008年因接演電影《海角七號》女主角友子，成功闖出名號。今(17日) 田中千繪宣布拿到中華民國永久居留證，並透露來台18年才符合資格的原因。

今(17日)是田中千繪43歲生日，稍早她透過社群分享喜訊：「我終於拿到永久居留證了～這是我今年生日最大的禮物！」她透露，雖然住在台灣已長達18年，但疫情前出境非常頻繁，加上有次辦理居留證時，以替代居留證證明文件出國，「結果我3年前本來可以申請永居的時候才知道，那一次我用的替代文件不算數，意思是我待在台灣的時間要歸零，而無法達成可以申請永居的條件。」

田中千繪拿到中華民國永久居留證。（田中千繪臉書）

田中千繪以自身經歷，呼籲想申請中華民國永久居留證的外籍人士，務必要留意這項，以免浪費寶貴的時間。而隨文附上的照片中，田中千繪站在台北101大樓前，拿著熱騰騰的中華民國永久居留證露齒自拍，嗨喊：「我以後永遠可以待在台灣了，雖然大家已經照顧我很多很多，但還是再次地想跟大家說聲，接下來也請多多指教。」同時，她也謝謝大家的生日祝福，希望愛她的每一個人都能身體健康、永遠開心快樂。

田中千繪來台18年，已融入當地生活。（田中千繪臉書）

根據移民署官網顯示，外國人申請永久居留證，必須符合在台灣合法連續居留五年，每年居住一百八十三日以上，或居住臺灣地區設有戶籍國民，其外國籍之配偶、子女在台灣合法居留十年以上，其中有五年每年居住一百八十三日以上，以及年滿十八歲、無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄、有相當之財產或技能足以自立、符合我國利益。