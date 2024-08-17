高雄1名無業的29歲林姓男子，因向祖母要錢被弟弟勸阻，竟惱羞成怒拿棍棒砸弟弟的機車及開車衝撞弟弟的轎車，再到加油站以寶特瓶買15元汽油，做成汽油彈以衛生紙做引信，點燃後朝父母、弟弟丟擲，因汽油量不多落地即熄滅，未傷及家人，被檢察官依殺人未遂罪嫌起訴。經法院審理後，法官認定林男丟汽油彈僅為恐嚇家人，無殺害之意，且他有憂鬱症，依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，林男於今年2月5日清晨5點多，向祖母要錢被弟弟勸阻，林男心有不甘先拿球棒砸弟弟的機車，再開車到停車場，衝撞弟弟的轎車撞爛，（所涉毀損部分，因弟弟撤回告訴不起訴）；林男連續砸毀弟弟的汽機車後，怒未氣消，竟拿著寶特瓶到加油站買15元汽油，再把衛生紙塞在寶特瓶口製成汽油彈帶回家。

林姓男子朝自家門口丟擲汽油彈恐嚇父母及弟弟，汽油彈燒不到3秒即熄滅。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

林男到家時，看到爸媽和弟弟站門口，竟把衛生紙點燃，將汽油彈朝爸媽方向丟去，所幸寶特瓶內汽油量很少，汽油彈落地，衛生紙只燒2秒就熄滅，寶特瓶內的汽油未被引燃，林男父母、弟弟躲過一劫，馬上報警求救，警方將林男逮捕送辦，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。

法院審理時林男辯稱，當天做這些動作原因只是要讓弟弟知道他在生氣，他已經把寶特瓶內的汽油倒掉，只是想嚇嚇他們，用衛生紙當引信，燒不到3秒鐘就熄滅，汽油彈不是朝家門口丟，是朝在地上直接丟掉，丟到地上時候瓶上就沒有火了，當時距家門口約10多公尺的距離，並沒有要放火燒自己家，純粹是要恐嚇他們。

法官審理後認定，林男丟汽油彈的位置距家門尚有10公尺遠，父母和弟弟3人可輕易閃開，且並無燃燒物品或有何延燒情形及無人受傷，未有殺人之意圖，且因林男無業，患有憂鬱症而一時失慮，改依恐嚇危害安會罪判刑6月。