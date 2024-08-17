陳姓男子去年初前往新竹某賽車場遊玩，為了偷拍，把廁所木板隔間鑽出一個洞，連續偷拍3名女子如廁及下體，陳男前女友因登入陳男手機，發現珍藏的多張偷拍照，輾轉透過友人通知其中一名黃姓遭偷拍女子。新竹地院依犯無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3個月。

判決書指出，陳男明知女性下體私處及衣著內之遮蔽處屬於身體隱私部位，無故不得竊錄該隱私部位之影像，竟基於妨害祕密之犯意，去年初某日前往新竹某座賽車場遊玩，在男廁與女廁相鄰之木板隔間鑽開一小洞，再持具有照相功能之智慧型行動電話手機，趁黃女如廁疏未防備之際，從上開小洞偷拍黃女私處、內褲身體隱私部位。

陳男前女友同一時間登入陳男手機，發現臉書竟珍藏偷拍照，仔細檢查共有3人遭到偷拍，其中穿著為紅衣黑褲的黃女則是朋友的朋友。陳男前女友趕緊透過友人轉告黃女，黃女聽聞後立即向警方報案。

新竹地院法官審酌被告為滿足個人慾望，竟持其所有之手機竊錄黃女如廁非公開活動與身體隱私部位，嚴重侵害黃女人格隱私權，且使黃女心中留下難以抹滅之陰影，所為實無可取。

考量陳男犯後終能坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解，兼衡陳男本案之犯罪動機、目的、手段、對告訴人所生損害與程度，暨被告自陳國中畢業之智識程度、職業為服務業及家庭經濟狀況勉持等，新竹地院法官依犯無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，未扣案手機沒收。