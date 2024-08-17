張朝欣／雲林報導

雲林縣積極爭取台積電設廠，農業部16日聲明雲林縣政府應提出符合法令規定的完整開發計畫，正式申請農地變更案，並釐清諸多問題。雲林縣政府17日表示「虎尾產業園區計畫」已通過環評大會審查，目前依預定時程進行產業園區報編作業，期盼農業部協助推動加速審查，創造地方就業機會。

雲林縣政府為爭取台積電，自行規畫29.75公頃的「虎尾產業園區計畫」，位置緊鄰中科虎尾園區，卻傳出因「虎尾產業園區計畫」面積不夠大，台積電將轉進駐屏東縣，雲林縣長張麗善16日強調，就產業布局與區域平衡而言，雲林是非常優質的環境。

不過農業部16日晚間聲明，虎尾產業園區申請農地變更案仍有諸多問題，例如產業園區汙水排放、隔離綠帶或設施配置、周邊農業生產環境及地主權益影響等，尚待釐清補正。建議雲林縣政府應該優先思考，如何提出符合法令規定的完整開發計畫。

雲林縣政府表示，虎尾產業園區周邊農業區的條件與嘉義科學園區相近，在國土功能分區畫設為城鄉發展地區第2類之3，地主單一為台糖且已取得同意文件。汙水排放位於中科虎尾園區的排放口旁，排放標準設定與中科一致，此區域排水主管機關亦已同意搭排。隔離綠帶規畫符合內政部及農業部所訂規範。

縣政府指出，雲林為農業大縣，承擔全國最大面積的農業用地，並協助農業部穩定糧食安全，功不可沒。然而永續發展必須農工商並進，因此縣府在中科虎尾園區旁邊啟動29.75公頃的「虎尾產業園區計畫」，希望滿足全球化供應鏈需求、帶動人口回流、促進地方繁榮。