知名連鎖蔬食餐廳「熱浪島」位於台中南屯區旗艦店，因每月店租從原本的40萬元大漲3倍至120萬元，業者難以負擔，忍痛宣布將於9月底結束營業。近期該店面招租資訊下調至每月租金90 萬元，實際上是減少3樓增建部分，因此變相降低了租金。

台中市南屯區的熱浪島旗艦店坐落於一棟氣派的3層樓建築。東森財經新聞報導，該建築擁有2層合法的營業空間，另有增建的3樓空間，提供寬敞的360坪使用面積。

近日，房東於外牆懸掛醒目的紅色招租看板，而餐廳也在其官方粉絲專頁上公告，因租約到期，將於9月底停止營業。

報導指出，面對租金上漲，房東坦承，近年來，隨著各項稅金的調漲，以及貸款利率的攀升等因素，為反映成本、貼近市場行情，不得不調整租金。

沒想到1個月後，該店面在網路平台招租，每月租金為90 萬元，比先前開價降了30萬元。

報導提到，房仲澄清並非降租，而是將1至2樓共約209 坪的空間出租，月租為90萬，另外承租增建的3樓空間，面積約149 坪，總租金約為100萬元。

餐廳負責人日前在Threads發文表示，去年合約到期前一年，自己就問過房東願意再續約嗎？對方則稱可以，不過租金再議…。

餐廳負責人坦言，當時理念是想推廣素食，想讓吃素的顧客有舒服享受的用餐環境，因此花了很多錢做了帶不走的裝潢，期間也用了很多金錢、人力、物力、時間在維持門市的品質，不過如今店租高漲到120萬，讓他決定要告別9年的努力，當下過去的點滴也浮現眼前。

自2015年起，餐廳負責人便展現果敢魄力，決定租下店址。當時租金40萬陸續漲到50萬，負責人又斥資2000萬元，將空空的殼建造成休閒舒適的用餐環境。他深信，這項改變正是「上天要給我更好的一條路」。

負責人透露，早在兩年前，他就著手規劃經營策略的調整，並計畫以「小島模式」經營，希望也可以讓員工內部創業，一起賺錢。