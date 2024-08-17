星巴克下周一（19日）指定品項買一送一，這次活動共有14款飲品，其中包含巧克力可可碎片星冰樂及摩卡可可碎片星冰樂；超商周末也有咖啡優惠，全家今、明（17、18日）兩天大杯冰特濃美式第2杯10元，即起至20日單品咖啡第2杯8元；7-ELEVEn明起至27日，濃萃美式6杯或大杯冰燕麥拿鐵4杯只要188元。

星巴克下周一推出「盛夏的美好推薦 指定品項好友分享日」活動，當天上午11點至晚上8點至全台星巴克門市，購買2杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項包括夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

星巴克19日指定品項買一送一，其中包含巧克力可可碎片星冰樂及摩卡可可碎片星冰樂。（翻攝星巴克官網）

超商優惠部分，全家今、明兩天大杯冰特濃美式第2杯10元，原價一杯55元、特價33元；即起至20日單品咖啡系列同品項第2杯8元。

7-ELEVEn明天至27日APP行動隨時取限時10天優惠，濃萃美式6杯188元，原價一杯50元、特價32元；大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，原價75元、特價47元。