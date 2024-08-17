花蓮玉富自行車道舊鐵橋前年因地震受損，修復工程近日完工，下周就可開放通行。（王志偉攝）

花蓮玉富自行車道舊鐵橋前年因地震受損，修復工程近日完工，下周就可開放通行。（王志偉攝）

花蓮玉里鎮玉富自行車道是舊鐵道撤除後改建，車道中段跨越菲律賓海、歐亞板塊交界，因斷層移動，被稱「會長高的單車道」，頗受遊客好奇一遊。因2年前地震受損封閉至今，縱管處協助玉里鎮公所爭取經費並施工，強化防震力，下週先開放玉里車站到樂合防汛道路3.5公里，配合台9線拓寬工程，全線明年底完工。

玉富自行車道全長10公里，原本是玉里站的舊東線鐵道，以玉里火車站為起點，終點在富里鄉東里鐵馬驛站，途經兩鄉鎮田野景觀，吸引不少民眾騎單車、慢跑、散步賞景。因橫跨秀姑巒溪的舊鐵橋位處歐亞板塊及菲律賓板塊，板塊擠壓，每年「長高」約2到3公分，成了活的地理教室，也是全世界陸地上觀察斷層活動最容易到達的地點之一。

因鐵道橋為台灣鐵路局所有，由玉里鎮公所認養，2年前918地震受損後，玉里鎮公所因人力不足，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處、花蓮縣府協助向行政院爭取逾5000萬元經費修復，也要強化防震能力。

縱管處長郭振陵說，舊玉里鐵橋修復工程由行政院搶災經費支應，約5000萬元，上月已完工，縱管處同步斥資約1500萬元更新鋪面及護欄，下周就可開放通行。

郭振陵說，為了配合公路局蘇花改工程處辦理的台9線玉里大橋及南通至東里的道路拓寬工程，玉富自行車道將分階段開放，下周先開放更生路口到樂合防汛道路約3.2公里，含鐵橋部分；樂合防汛道路至東里鐵馬驛站，預計明年底完工開放。