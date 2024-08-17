民眾黨中評會將保珊還鍘珊？ 「她」成處分與否關鍵 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，時任柯競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗及承辦會計師端木正昨（16日）被送中評會議處無結論，下周將邀3人出席說明。不過，有知情人士透露，真正危及黃珊珊地位、甚至上綱到要討論黨籍處分與否的關鍵，還是在於與廠商「戴利玲」的關係、後續展現的態度。

根據《ETtoday新聞雲》報導，中評會當天氣氛肅殺，且「不出意外」討論過程是以黃珊珊為主，但考量到從會計師端木正開始到財務長李文宗就發生重重問題，黃是否該負起全責？仍有討論空間。有知情人士透露，財務基本上是李文宗處理，不會有人過度苛責黃珊珊，但「大部分人覺得不能接受，廠商戴利玲不是妳（黃珊珊）的朋友嗎？怎麼還搞成這樣？」

然而，民眾黨黨主席柯文哲今被問及保珊或是鍘珊相關議題時，他說，「我跟你講辭職走人最簡單，留下來善後比較困難，該是誰責任就是誰」。媒體追問「偏向不要開鍘黃珊珊？」柯回，該處分要處分，但也不是說一次把人家全部幹掉。