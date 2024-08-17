印尼籍水泥專用船「伊莉安娜輪」7月24日擱淺於屏東枋山海岸，交通部航港局為避免造成海洋油汙染，立即要求船舶所有人積極處置。先於8月3日完成殘油抽除，督促移除船體，要於東北季風來臨前移除船體，經航港局督促業者掌握大潮脫淺時機，順利於今日凌晨4時23分由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀。

航港局指出，強颱「凱米」侵襲台灣，共發生8起船舶擱淺案件，在航港局積極處置下，皆已完成餘油抽除作業，人員均安。其中伊莉安娜輪上載有20名印尼籍船員，及包含重油在內總共約245噸油品，為擱淺難船中船員人數及載油量最多者。

為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，航港局立即啟動應變機制，由局長葉協隆召開23次緊急應變會議，督促船舶所有人盡速處理。在確保船員安全無虞，隨即展開殘油抽除作業，在進行船體安全評估後，決定採用拖帶方式移除。

為免影響當地生態，葉協隆也到現地視察船體拖離整備狀況，特別要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。歷經2個星期動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功將伊莉安娜輪拖離擱淺區，續由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。

葉協隆表示，伊莉安娜船體能成功移除要特別感謝枋山地區國軍駐軍、屏東縣政府、海洋保育署及海巡署等單位的協助及支持，後續已請業者應盡速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境。

葉協隆也說，這次船舶擱淺事件應變處置是政府與船舶所有人，協力合作共同應對的典範，航港局對船舶所有人主動負責的態度表達感謝，同時也將持續會同相關單位積極處置其他7艘船舶船體移除，早日恢復海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態影響。