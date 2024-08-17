未來資本董事長李欣欣表示，半導體產業在台灣是「Home Market」，因為這裡擁有完整且高度整合的完整產業鏈，從原材料供應、晶圓製造、IC設計、封裝測試到終端應用，所有環節都可在本地完成，使台灣在全球半導體產業中占有極為重要的地位，也具有諸多投資機會。

台日雙方在半導體領域的合作一向緊密，日本的設備和材料在全球領先地位，透過台日半導體基金加深技術與市場合作。「台日半導體基金」自成立一年來，鎖定半導體「微小化、功耗優化、速度提升」三大方向，布局多家公司，包括全球最大探針卡植針機及銅柱移轉-創新服務公司、全球領先的RF IP-天狼星公司、超低功耗 Edge AI晶片PIMIC、低壓到高壓皆覆蓋的GaN功率元件-嘉和半導體，以及光通訊異質封裝技術專業的合聖公司等。

李欣欣更進一步表示，過去創投基金做法常常陷入單打獨鬥的方式，和投資人以及投資標的聯繫互動並不多。「未來資本」希望採用新型態的做法，定期舉辦論壇，邀請業界知名人士分享行業洞見，並與投資人之間有更深的交流與連結。基金匯集多位半導體界知名人士，引進各家CVC的資源，在案源拓展、投資評估和資源挹注方面，對所投資的新創公司提供更多協助，助益企業加速發展。