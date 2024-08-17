76歲「綜藝教母」張小燕淡出演藝圈多年，鮮少出席公開活動，她今（17日）罕見的出席「肝病防治學術基金會」30週年活動，頂著招牌藍色短髮的她面帶笑容隨著音樂手舞足蹈，心情看起來相當好，看來已經一掃徒弟黃子佼事件的陰霾。

今日活動有多位藝人參與，除了張小燕還有葉璦菱、高金素梅、王彩樺、李芳雯、苗可麗、張瓊姿、郭子乾等。雖張小燕未接受訪問也沒有公開談話，但她整場活動都掛著笑容，不時和葉璦菱聊天、合影，面對工作人員要求合照，她也都大方答應。

張小燕面對拍照要求，來者不拒。（讀者提供）

黃子佼去年被控強制猥褻，案件在4月3日獲不起訴。他在偵查過程中再被發現是偷拍論壇會員，並持有7部未成年性影像，未料他在本月12日再被檢方查出持有多部未成年少女不雅片，受害人高達48位，最小的只有11歲，徹底打臉他先前辯稱的「只有7部」，引發怒火。

他的行為連帶影響妻子孟耿如和恩師張小燕，許多網友要2人出面說明，始終保持沉默的張小燕更是遭受一連串的抨擊。面對黃子佼，張小燕曾私下和友人感嘆，表示若早知黃子佼是這樣的人，絕不會讓孟耿如嫁給他，更難過表示自己臉沒了、心也碎了。

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