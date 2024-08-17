位於台中市大里區中興路某連鎖物流店因深夜占據道路運貨，影響鄰近居民生活，民眾向民代、警方投訴業者搬貨時使用推卸式籠車傳出高分貝噪音，鄰近居民怒批「吵得無法入睡」。（市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

位於台中市大里區中興路某連鎖物流店因深夜進行貨物運送作業，影響鄰近居民晚間休息，民眾日前向警方、民代投訴噪音擾民。環保局人員與警方17日說，經前往稽查，現場已無噪音違規證據，但要求提出改善措施，警方則依規取締違停之貨車；業者表示，已向總部申請鋪設防罩墊等降噪措施，有誠意維護環境安寧。

台中市議員李天生日前接獲民眾投訴，中興路某連鎖物流店僅提供賣家寄件服務，未提供買家取件及隔日到貨寄件，因此營業時間為18時30分至22時30分，店面關店後再交由貨櫃車前往載運物品。不過，物流運送作業都在深夜進行，不僅貨櫃車占據道路妨礙交通，搬運時使用推卸式籠車也製造高分貝噪音，住戶怒批「吵得無法入睡」。

經李天生轉報，中市環保局和台中市警察局霧峰分局內新派出所員警日前凌晨前往稽查，由於噪音汙染檢測不易，環保局人員現場並未檢出噪音違規情事，但於現場向業者宣導法令外並要求業者提出改善措施，設法降低噪音；內新派出所所長葉利德則說，警方8月以來已接獲4件噪音與車輛違停等報案，將依規定取締貨櫃車違規停車，同時聯絡檢舉民眾製作筆錄，若確有妨害安寧情事依違反《社維法》進行裁罰。

該店業者強調，已經向總部申請推動降低噪音措施，包括鋪設防罩墊等，有誠意進行改善，將設法降低噪音，共同維護社區環境安寧。

李天生也說，該店原本設在德芳路附近，遭到抗議後才遷到現址，不過還是引發民眾檢舉，建議比照大型貨運行，尋找偏遠寬敞地段營業，避免不斷遭到民眾檢舉；內新里長林溢源表示，無接獲里民相關反映，應是直接向議員陳情，他也會向里民了解情況，協助與業者協調。