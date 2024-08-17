蔣萬安喊中山國中前設「麟洋路」 王齊麟、李洋回應了 @ChinaTimes

中華代表團在巴黎奧運拿到２金５銅的好成績，台北市長蔣萬安也特舉行「英雄時尚派對」感謝台北選手為國爭光，他也宣布將中山國中校門前的路段新增別名為「麟洋路」。對此，王齊麟表示，「很開心能拿到這成績跟大家分享，這金牌是屬於大家。」

蔣萬安昨在「巴黎奧運英雄時尚派對」表示，邀請所有台北市運動選手擔任運動大使，可終身免費使用12區的運動中心，並贈送給選手們不限次數的捷運記名悠遊卡，最後因「麟洋配」皆為中山國中校友的緣故，特別將校門口的路段命名為「麟洋路」，以紀念他們奮戰到底的精神。

王齊麟與李洋今（17日）出席牧德盃企業羽球排名賽活動，會後被問及中山國中校門口設「麟洋路」別名，李洋馬上笑喊「台北市民」，把麥克風遞身為台北市民的王齊麟來回答。

王齊麟說，「很榮幸吧，很開心能拿到這成績跟大家分享，這金牌是屬於大家，有大家的支持跟鼓勵，才有我們今天這塊金牌，所以很謝謝大家。」