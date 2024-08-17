一名女子小美與男大生男友約定，在女方未打施打HPV（人類乳突病毒）疫苗前不能發生性行為，僅能戴保險套在下體磨蹭洩慾。但男大生年輕氣盛，在某次磨蹭下體時，因無法忍受情慾高漲而直接進入10餘秒，小美事後擔憂可能罹患子宮頸癌，氣得提告向男大生求償120萬元。法官審理後，判男大生要賠償30萬元。

根據判決書，女子小美與男大生交往2年多，但交往期間，小美要求男友在自己施打HPV疫苗前，兩人不能有性行為，僅得以全程配戴保險套之情形下，摩擦下體滿足男友之性慾，男友也搭應遵守規定。

但某日男大生性慾高漲，戴上保險套在摩擦女方下體時，竟受不了直接進入，小美深感氣憤羞辱推開，但男友仍持續進行10餘秒，小美擔心自己恐會感染HPV及罹患子宮頸癌，怒斥男友不尊重她，還大肆宣揚兩人每週發生性行為，氣得提告請求賠償120萬。

男大生喊冤，當天他違悖兩人約定進入小美體內，她當時並未抗拒，結束後仍留宿他家，還與他的家人正常互動，2人續交往1年後才分手。若小每遭他性侵，怎麼還繼續與他交往1年。

法官審理後認定，小美表示2人交往時有約定在她施打HPV疫苗前不能有性交行為，2人並未結婚，小美也未打HPV疫苗，但是男方明知不能有性交行為，且發生關係時未經過小美同意，違反女方性自主權。

法官據此認為，男大生罔顧女方的信賴與雙方約定發生性交行為，導致女方身心受創，判男大生要賠償30萬元精神慰撫金。