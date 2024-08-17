天使明星三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）又受傷了，他在17日對戰勇士被觸身球打到右手肘，他在第2局被打傷，但還繼續留在場上守備，第4局輪到他打擊時才忽然退場，天使官方宣布是右手肘挫傷。

這是阮棟今年第3度受傷，他在4月時左大腿後腱拉傷，一口氣缺陣68場比賽，到7月初才回歸。然而連1個月都撐不完，阮棟7月底就因為下背部發炎第2度掛傷兵，他在缺陣8場之後復出，打了8場比賽又被觸身球砸傷。本季僅上陣41場，最近連續12個打數掛零，打擊率0.235，攻擊指數僅0.589是生涯新低。

天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）4月底接受左膝半月板手術，8月初預備回歸時又在復健賽受傷，同樣是膝蓋半月板撕裂傷，被迫提前結束球季，他本季僅上陣29場。

阮棟上個球季打了43場，卓奧特82場，天使全靠MVP大谷翔平獨撐（135場），球季結束後大谷決定轉戰道奇。如果大谷還留在天使，今年又是只剩他1人了，天使目前53勝69敗，道奇72勝51敗。