川普幕僚擔心，他遇刺後恐怕身受「創傷後壓力症候群」（PTSD）所苦。

《浮華世界》（Vanity Fair）一篇爆炸性報導披露，美國前總統川普反覆看自己險遭暗殺的片段，而這令他最親近的顧問擔心，他可能正在自我毀滅。

「他一遍又一遍看那段7秒鐘的影片，看他有多接近被射中頭部，」一位接近競選團隊的共和黨消息人士說，「他可能真有創傷後壓力症候群（PTSD）。」

《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，川普似乎不太可能尋求專業協助。對他那一輩的人和他的身份地位而言，這可能被視為軟弱，而不是堅強的表現。

但「要是」他想挽救岌岌可危的競選活動，那他也許該尋求協助。美國國家衛生研究院（NIH）的資料顯示，「創傷後壓力症候群」常見的特徵包括「重溫創傷事件」、「認知和情緒症狀」，還有「感到煩躁易怒，並突然暴走，感到憤怒或想攻擊」。

圈內人看到了這些症狀顯現，近幾周來，川普老得很快。「創傷後壓力症候群」會造成這種影響，尤其在高齡時期，更是如此。死亡突然變得如此接近，也許他在思考，是否值得再參選，或再擔任總統。

分析指出，川普在險些被刺客的子彈擊中後，可能更願意在高爾夫球場悠閒度日，與孫輩共度餘生。猶如他17歲的孫女凱伊（Kai Trump）在共和黨全國代表大會中演說時所表現的那樣，他們深愛著他。

畢竟，據悉川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）已擺明，她對第二個任期毫無興趣，也不會搬回白宮。同樣的，大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）也退出了，而小兒子拜倫（Barron）即將上大學。要是他贏得大選，川普將面對在橢圓形辦公室內孤獨的生活。

川普曾暗示，退伍軍人受「創傷後壓力症候群」（PTSD）困擾是因為不夠堅強。

一位圈內人告訴《浮華世界》，「就好像他在選擇失敗」。另一位消息人士說，川普對於要迎戰賀錦麗很火大。他滿腹牢騷地說：「他們靠換掉拜登來作弊。」

此外，他還有官司纏身。川普9月18日將在曼哈頓法院被判刑，他被認定犯有偽造商業紀錄罪，而且還至少面臨兩項聯邦審判。一項是2021年1月6日國會大廈煽動暴亂案，另一項則是喬治亞州的選舉干預案。

另一方面，賀錦麗的民調支持率不斷上升，下周即將在民主黨全國代表大會上再獲提振，情況看起來的確非常嚴峻，而川普顯然正感受到這一切。他的臉色蒼白，精神不振，在與美國億萬富豪馬斯克那場漫無邊際的對談中，他的聲音顯得含糊不清。

以往他的演講曾經有力而精確，但如今他卻常漫談，偏離主題，似乎真的在失焦。而諷刺的是，在許多方面，川普突然變得酷似拜登，在這位81歲的前對手襯托下， 78歲的川普似乎顯得相當年輕。如今在59歲的賀錦麗對比下，他卻成了個脾氣古怪、健忘、憤怒、有點種族主義和性別歧視，令所有鄰居都退避三舍的老人。

而暗殺未遂後的善意，川普在短短秒鐘內所展現的勇氣和反抗精神，似乎一切都消失了。