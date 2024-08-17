台南市災防辦依據國家災害防救科技中心推估17日至21日累積雨量，台南市19日雨勢最大。（台南災害防救辦公室提供／程炳璋台南傳真）

台南市16日晚間大雨自17日凌晨下到中午，以仁德區累積124.5毫米雨量最高，台南市共啟動44個抽水站，抽出492萬噸水。因雨勢將持續至20日，其中19日最大還遇上天文大潮，台南市災防辦表示，低窪地區民眾可預先領取沙包與防水擋板，做好防災準備。

台南17日凌晨起雨勢連綿至上午，最大累積雨量為最多的仁德區124.5毫米、其次為安平區121.5毫米、第3為永康區103毫米。東區的大同地下道凌晨3時許一度因積水，雙向封閉，半小時後解封。二仁溪中路橋及石安橋已達警戒水位，台南市歸仁區公所與高雄市阿蓮區公所預警性封橋。

台南市災防辦表示，市區17日凌晨的雨時長、惟降雨強度不大，台南市各抽水站有時間將水抽出，避免淹水，全市17日上午共啟動44個抽水站，抽出492萬噸水，各地區尚未傳出嚴重性淹水。

台南市雨勢中午後暫歇，據國家災害防救科技中心預估，台南市降雨自17日起持續至20日，雨勢強度逐日增加，以19日達頂峰，恐有致災性降雨，當天也逢年度天文大潮，是最需要警戒的1天，低窪地區居民可預作避難或防災準備。21日後高壓增強，雨勢緩和氣候好轉。