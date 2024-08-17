台北市長蔣萬安昨天宣布，為致敬巴黎奧運李洋、王齊麟羽球雙人再次奪金，將於二人母校中山國中門口路段取別名為「麟洋路」，但綠營質疑是消費奧運英雄、太矯情。對此蔣萬安今日回應，「過去有很多這樣的慣例，會啟動設置的應有程序」，找地主同意等，蔣也希望大家共同支持「麟洋路」設置，成為台北市DNA。

蔣萬安今日至基隆力挺市長謝國樑，被問到設置「麟洋路」時回應，蔣說，李洋和王齊麟是台灣的驕傲、台北的驕傲，兩人都是台北市中山國中畢業的校友，所以選定中山國中校門口復興北路361巷，會在不更改正式路名的情況下把該巷另設別名，稱做「麟洋路」。

蔣萬安指出，其實過去有很多這樣的慣例，市府會啟動設置的應有程序，會召開說明會、找地主同意等。

蔣強調，「麟洋路」最重要的是要彰顯李洋和王齊麟他們所代表的台灣精神，就是在面對逆境，在各方不看好的情況下，他們奮力拚搏到最後一刻，為台灣爭取最高的榮譽，創下奧運史上的紀錄。他們代表了台灣的勇者、國家的戰神，讓台灣站上世界的舞台。

蔣也希望大家共同支持「麟洋路」設置，讓這樣奮力拚搏的精神，深植所有台北市民及台灣民眾心中，也成為台北市的DNA。