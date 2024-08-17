今日上午，1名婦人騎乘機車至桃園市龜山區虎頭山花市周邊橋上亂倒廚餘，遭網友錄影放上桃園爆報臉書社團，有網友指出，該婦人將廚餘亂倒至南崁溪已經是累犯行為。桃園市環保局表示，會依據影片中的機車車牌號碼進行追查並開罰，最高可罰6000元。

網友表示，今日上午在虎頭山花市旁的路橋上，發現一名騎乘機車的婦人突停下，將手中垃圾袋裡的廚餘往南崁溪傾倒，並將其錄影放上臉書社團。

也有網友指出，該婦人已不是第一次犯案，可說是亂倒廚餘的累犯，南崁溪本就有異味，再加上婦人隨意倒廚餘，讓南崁溪的慘況更是雪上加霜。

環保局表示，影片中的行為任意棄置廢棄物，已經違反《廢棄物清理法》相關規定，雖然環保局目前沒有接獲相關的陳情與檢舉，但會依據影片所提供的資訊內容予以舉發，但也呼籲民眾切勿因一時之便，隨意棄置垃圾不僅會影響環境衛生也會違反《廢棄物清理法》，最高可開罰6000元。