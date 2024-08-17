1艘巴拿馬籍的離岸風電工作船，17日於彰化鹿港西方10浬處，船上1位男馬來西亞籍船員，凌晨因心臟不適，船上無相關藥品須急送醫；海巡署艦隊分署第三海巡隊獲報，派遣線上巡防艇PP-10031艇前往救援，最後經空偵吊掛救援成功，送院救治。

海巡署艦隊分署第三海巡隊指出，當天凌晨1時53分PP-10031抵達通報地點，並將傷患及1位船醫接駁至巡防艇，對患者進行初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚，狀況穩定，於3時25分返抵台中港海巡基地碼頭，由救護車送往梧棲童綜合醫院診治。

海巡署艦隊分署第三海巡隊表示，海巡署中部分署日前協辦「2024離岸風電海上搜救與緊急應變高峰論壇」由相關單位針對台灣離岸風場可能面臨的災害風險，制定緊急應變策略，沒幾天就發生離岸風電工作者緊急救援案例，顯見維護離岸風場工作人員的安全重要性。

海巡署艦隊分署第三海巡隊指出，救援方式多元，這次經評估由直升機吊掛及船舶接駁等救援方式，並送醫挽回患者寶貴性命。民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署立即處置。