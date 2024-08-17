海巡署提供

0214金門事件後，大陸在金、馬海域採取強硬法措施，甚至數度硬闖我方禁限制水域，造成大陸海警與我國海巡艇長時間的海上對峙，氣氛劍拔弩張。今天凌晨陸籍漁船「閩龍漁63877」在金門東碇島東方6.6海浬，遭不明船舶擦撞沉沒，造成3名船員失蹤。大陸與我方立刻恢復過去兩岸共同搜救機制，各自派出艦艇全力搜救失蹤船員，出現許久未見的和諧畫面。

海巡署上午公布搜救畫面，可以明顯見到，案發海域周遭大小船隻相當密集，大陸海警艦艇與我方海巡警艇，不斷的來回在案發海域海穿梭，甚至出現並肩航行的畫面，但氣氛與過去截然不同。

海巡警艇採輪班方式全力搜尋。(海巡署提供)

海巡警艇採輪班方式全力搜尋。(海巡署提供)

海巡署第目前已有PP3505及PP3552、PP10081三艇協助搜救，並依照我方「搜救優選規劃系統」，聯合現場海域陸方搜救船舶，中國漁政35506、35501、中國海巡08186、0801及中國海警14513，於可能漂流海域，全力進行擴大搜救中。

海巡署表示，該署第十二巡防區把握救人黃金72小時，將以輪班方式，日以繼夜投入最大能量投入搜救能量。

由於案發海域幾乎都遭大陸漁船佔滿，且是陸方貨輪固定行經路線，並無我方漁民作業，因此相關單位研判應是陸船肇事後逃逸，目前仍在調查當中。

海巡署金馬澎分署強調，我國對於海上人命安全高度重視，遇險人、船不分國籍，海巡署將秉持人道精神，依法執行職務，全力提供救援協助。