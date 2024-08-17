資深藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，日前受邀擔任《拳願明星格鬥賽》選秀導師，但是過程中遭另一名被封為「台中燒打雞」、「台中拳王」的導師韓森嗆聲腦子有洞、沒當導師資格，導致兩人當場上演全武行。今孫安佐透過影片回應此事了。

孫安佐今（17）日在IG發出影片回應，片中可見他的態度相當淡定，直言：「沒什麽大事」，同時他也向孫鵬、狄鶯喊話：「沒事啊爸媽，你兒子很耐打，我沒問題」。然而，對於韓森在專訪上嗆聲，孫安佐先是怒瞪鏡頭，接著說：「擂台上解決比較快」。

孫安佐向孫鵬、狄鶯喊話「沒事啊爸媽，你兒子很耐打，我沒問題」。（圖／翻攝自孫安佐 IG）

此外，孫安佐認為主辦方「拳願」也有責任，「節目還沒上畫面就被外流被媒體爆，讓他們處理一下，不關我的事啊」，況且自己身為導師，本來就有權利去教育選手，「今天拳願跟我說是地下拳賽，搞得混混水水的這樣像話嗎？我自認我導師的責任盡得很好」，而經紀人也認為，被質疑作秀、畫面外流等爭議本就該由主辦方「拳願」去處理。

孫安佐認為主辦單位也有責任。（圖／翻攝自孫安佐IG）

最後，孫安佐被問及傷勢，他則強調：「我有看起來這麼弱嗎」；至於誰先動手，他則說不重要，重點是擂台實力，「男子和不打架，只擂台交友」，並對拳願喊話：「趕快處理一下（和韓森）比賽」。