刑事局與業者合作，研發「網站檢查」科技防詐新招。（翻攝照片／林郁平台北傳真））

詐騙案件層出不窮，刑事局除加強查緝詐騙集團並向上溯源，同時積極推動公私協力科技防詐，以跨界合作方式，提供民眾便利、安全、低門檻的數位防詐工具。刑事局近期與Whoscall合作開發全新防詐功能「網站檢查」，在民眾誤入詐騙網站當下自動化示警，並從即日起正式開放民眾免費使用，一起提升數位防詐力。

警方表示，不論是盜用名人肖像的社群媒體廣告，或是通訊軟體與簡訊內的釣魚連結，這些網站無孔不入地出現在民眾的生活中，並成為多數詐騙的中繼站。為降低數位詐騙的風險，刑事局與Whoscall共同研究「網站檢查」功能，以防止民眾誤入詐騙網站，警示民眾勿繼續瀏覽該網站，防止個資外洩以及帳戶盜刷等詐騙風險。

「網站檢查」的防詐功能將著重於識詐辨識與即時攔阻。資料庫除了運用AI技術偵測與民眾回報外，也同時整合ScamAdviser等合作單位數據，共同組成數千萬量級的網站資料庫，屬於全球最完整的資料源之一。此外，本功能的運作，僅會一次性檢查網站是否有風險，不會記錄任何瀏覽內容和個人資料。

民眾下載Whoscall App並更新至最新版本，即能在App首頁內找到網站檢查功能入口，依照App內的引導，30秒鐘便能完成設定。此外，本功能同時具備「自動檢查」以及「手動檢查」兩種方式。「自動檢查」具有便利與即時的防詐體驗，Whoscall自動檢查的範圍涵蓋瀏覽器所造訪的網站，以及其他App運作時所連線或點擊的網站，例如，社群媒體內的假電商廣告、在背景連線至高風險網站的惡意App，若有誤入詐騙網站的風險，Whoscall皆會自動跳出示警。而「手動檢查」則提供民眾自行輸入網址進行查詢，在開啟陌生連結前，就排除誤入詐騙網站的可能性。